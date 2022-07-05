لينك تقديم مسابقة 30 ألف معلم عبر بوابة الوظائف الحكومية

أطلقت وزارة التربية والتعليم لينك تقديم مسابقة 30 الف معلم وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للتقديم في مسابقة الوزارة.

موعد بدء تقديم مسابقة 30 الف معلم

وأعلنت التعليم أنه يبدأ تقديم مسابقة 30 الف معلم من خلال بوابة الوظائف الحكومية في الفترة بداية من 2 يوليو 2022 وحتى 24 من الشهر ذاته.

رابط بوابة الوظائف الحكومية

وأكدت، أنه يتم استقبال طلبات تقديم مسابقة 30 ألف معلم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة الوظائف الحكومية فقط وذلك في الفترة التي تم الإعلان عنها رسميا.

شروط تقديم مسابقة 30 الف معلم

أن يكون المتقدم من أصحاب الجنسية المصرية. أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة. ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان. ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من الخدمة. أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال والطفولة المبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية. أو يكون حاصلًا على دبلوم مهني من إحدى كليات التربية رياض الأطفال، أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى. ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد. أن يجتاز المتقدم الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة. أن يجتاز المتقدم التدريب المقرر. أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات، بعد اجتياز الامتحانات.

ويقدر إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال بعدد 15.187 ألف وظيفة، وبلغ عدد الأماكن الشاغرة في وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بنحو 14.813 ألف وظيفة.

بالنسبة للمتقدمين لوظيفة رياض الأطفال أن يكون خريجي كلية تربية رياض الأطفال أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال/طفولة مبكرة بكليات التربية أ التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض الأطفال.

ويشترط أن يكون تقدير المتقدم لوظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال هو "جيد"