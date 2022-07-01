حملات مرورية تضبط 360 مخالفة فى شوارع الغربية

شنت الإدارة العامة لمرور الغربية، حملة مكبرة استهدفت ضبط كافة المخالفات المرورية على مدار الساعة، استهدفت مراكز ومدن المحافظة.

أسفرت جهود إدارة مرور الغربية خلال 24 ساعة عن ضبط 250 مخالفة، شملت السير عكس الاتجاه، والسير دون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 42 ألفا و600 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.