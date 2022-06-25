تعرف على مواعيد عمل البريد المصري فى شهر يوليو 2022 بعد إيقافه

مواعيد عمل البريد المصري فى شهر يوليو 2022 من أكثر العناوين بحثًا على محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، وذلك من قبل شريحة كبيرة من المستخدمين خاصة بعد أو أعلنت هيئة البريد المصري عن إيقاف جميع الخدمات المالية والحوالات في مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي بشكل مؤقت يوم الأربعاء المُقبل الموافق 29 يونيو الجاري، وهو إجراء يأتي بالتزامن مع حدثين أولًا اجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2022 ثانيًا مع بداية السنة المالية الجديدة وتعمد هيئة البريد لإنهاء كافة التعاملات المالية بحلول بداية شهر يوليو القادم.

وبدأ شريحة كبيرة من المواطنين يتساءلون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن موعد وقع تعاملات البريد المصري أثناء تقفيل السنة المالية، وأكثر ما يعنيهم وما إذا كان سيتم إيقاف الحوالات من عدمه.

خدمات هيئة البريد المصري للمواطنين

وفي السنوات الأخيرة الماضية حدث البريد المصري أليات التعامل به وزيِدت الخدمات المقدمة من خلاله، وبالتالي زاد شريحة الفئة المستفيدة من خدماته، فهو يقدم خدمات التابلت لطلاب الثانوية العامة وتسليم شريحة الهاتف المتصلة به، وكذلك صرف معاشات تكافل وكرامة والتقديم لها وغيرها من الحوالات والخدمات البريدية .

إيقاف الخدمات البريدية بدءا من الأربعاء المقبل

وقد أعلنت هيئة البريد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه سيتم إيقاف الخدمات المالية ابتداءً من يوم 29/6/2022، وبناءً عليه سيتم إيقاف الحوالات وكافة التعاملات البريدية.

سبب إيقاف خدمات البريد

وجاء في بيان هيئة البريد أن الإيقاف المؤقت للخدمات المالية في مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة، لحركة السحب أو الإيداع من حسابات التوفير أو الحوالات الإلكترونية أو الشحن الفوري أو أبليكشن easy pay، هو إجراء روتيني يتم كل عام عند تقفيل السنة المالية وليس مستحدث هذا العام .

موعد عودة العمل في البريد المصري يوليو 2022

وفي البيان سالف الذكر أوضحت الهيئة العامة للبريد ان استئناف العمل وعودة خدمات البريد سيتم في بداية الأسبوع المقبل اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2022، وخلال الفترة من يوم الأربعاء 29 يونيو 2022 وحتى يوم الجمعة 31 من نفس الشهر، تقوم هيئة البريد بتقفيل الحسابات الختامية وإضافة الأرباح السنوية لحسابات التوفير وغيرها من الحسابات، حتى يعود العمل بكفاءة مرة أخرى عودة العمل.

ويُشار إلى أن العمل في مكاتب البريد خلال فترة توقف الخدمات المالية، مقتصر فقط على الخدمات الحكومية، لكن إرسال الحوالات من خارج مصر فهو أمر غير متوقف لكن أن يتم الصرف للمواطنين داخل مصر إلا بعد التوقف.