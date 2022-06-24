درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة 24 /6 /2022 ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

توقعات حالة الطقس اليوم و درجات الحرارة في محافظات مصر

ومن المتوقع أن تسود حالة الطقس اليوم الجمعة شديدة الحرارة نهارًا، وترتفع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة اليوم ونسبة الرطوبة ليلًا.

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية، تتمثل في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، كما تكون حالة البحرالأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 على محافظات ومدن مصر: