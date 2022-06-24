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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة 24 /6 /2022 ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

توقعات حالة الطقس اليوم و درجات الحرارة في محافظات مصر

ومن المتوقع أن تسود حالة الطقس اليوم الجمعة شديدة الحرارة نهارًا، وترتفع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة اليوم ونسبة الرطوبة ليلًا.

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية، تتمثل في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، كما تكون حالة البحرالأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 على محافظات ومدن مصر:

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3724
الإسكندرية3223
وادي النطرون3722
طنطا3724
شبين الكوم3724
دمنهور3724
بلطيم3223
مرسى مطروح3022
السلوم3022
سيوة3022
بورسعيد3323
دمياط3323
الزقازيق3722
المنصورة3723
الإسماعيلية3623
السويس3723
العريش3423
رفح3321
رأس سدر3822
نخل3516
نويبع3824
طابا3621
سانت كاترين3115
الطور3424
شرم الشيخ3928
الغردقة3728
مرسى علم3626
الفيوم3826
بني سويف3724
المنيا3825
أسيوط3825
سوهاج3925
قنا3926
الأقصر4026
أسوان4126
إدفو4126
أبوسمبل4226
الوادى الجديد3926
شلاتين3625
أبورماد3625
حلايب3424
رأس حدربة3224
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