الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير فرنسا: مصر دولة محورية تربطها بباريس تاريخ طويل وممتد

مارك باريتي، سفير
مارك باريتي، سفير فرنسا
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، السيد/مارك باريتي، سفير فرنسا لدى مصر. وحضر اللقاء السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وعدد من أعضاء سفارة فرنسا بالقاهرة.
أعرب السفير الفرنسي عن تقديره للقاء رئيس الوزراء اليوم، مؤكداً أن فرنسا تنظر لمصر كدولة محورية تربطها بها تاريخ طويل وممتد.

وأعاد السفير التأكيد على ما يوليه الرئيس ماكرون من اهتمام بتعزيز العلاقات مع مصر، مستعرضا فى هذا السياق مجالات التعاون القائمة بين البلدين، بعد أن بلغت محفظة التعاون التنموى مع الوكالة الفرنسية للتنمية نحو ٣.٢ مليار يورو.

وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده للمفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولى بشأن برنامج جديد، مؤكداً أن فرنسا تدعم مصر فى هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم، والتى تركت آثارا ممتدة على ملفات الطاقة والأمن الغذائي والتضخم.

كما تطرق سفير فرنسا إلى التعاون مع مصر فيما يخص قضايا المناخ، ودعم فرنسا للرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر COP27، وكذا حرص فرنسا على تدشين تعاون مع مصر فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وغيرها من مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

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وائل لطفي

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