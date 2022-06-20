الإثنين 20 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعدام عاطلين قتلا موظف وسرقا دراجته البخارية بالزقازيق

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا لعاطلين فى اتهامهما بقتل موظف بجامعة الزقازيق بالمعاش، وسرقة دراجته البخارية بطريق بحر أبو الأخضر، وبراءة المتهم الثالث.

كانت قد  تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة "م. إ " ، 65 عاما، موظف بالمعاش بجامعة الزقازيق مُقيم بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق، إثر إصابته بطعنة نافذة، بجوار ترعة بحر أبو الأخضر أمام عزبة بيرلي، بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وكشفت التحريات، أنه أثناء وجود المجني عليه بجوار ترعة المياه لممارسة هواية الصيد فوجئ بمجهولين يحاولون سرقة دراجته البخارية التي كانت بحوزته، وعندما قاومهم قتلوه بطعنة نافذة أودت بحياته وقاموا بسرقه دراجته ولاذوا بالفرار.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من" م س" ، عاطل وله معلومات جنائية، و"م ا"، ، مُقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق، ومعهم شخص ثالث.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقرا الأول والثاني بما أسفرت عنه التحريات وأرشدا عن مكان المسروقات والسلاح المُستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق الإعدام شنقا عاطلين قتل موظف سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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