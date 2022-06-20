أول صورة للمتهم بقتل طالبة المنصورة أمام الجامعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للمتهم بقتل زميلته أمام سور جامعة المنصورة، بعد تمكنهم من إلقاء القبض عليه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالب مرتكب واقعة التعدى على طالبة أمام جامعة المنصورة بالدقهلية مستخدمًا سلاح أبيض «سكين» مما أدى إلى مصرعها، والأداة المستخدمة فى الجريمة.

وقال عدد من صديقات المجني عليها، إن الطالب المتهم حاول الكلام معها عن الزواج منها قبل الحادث بأيام، لكنها رفضته بشكل قاطع، وعندما حاول تكرار الطلب وبخته وحدثت بينهما مشادة كلامية، فتوعدها قائلا: لو مكنتيش ليا هموتك.

وأضفن أنهن فوجئن اليوم بقتله لها، لينفذ وعده لها بالتخلص منها، ما أصاب الجميع بالصدمة، كونهن اعتبرن كلامه مجرد تهديد.