السبت 18 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سائق «توك توك» فى مشاجرة بسبب «أولوية المرور» بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة
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استقبل مستشفى طما المركزي بسوهاج سائق "توك توك"، يبلغ من العمر 18 عامًا، مصابًا بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمني.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يُفيد بوقوع مشاجرة بين سائقي "توك توك" وإصابة أحدهما بطعنة نافذة والآخر بسحجات بالرقبة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث مركز شرطة طما، بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز طما، وتبين أنها بين كل من "طرف أول" محمود. ج. ع. س 18 سنة سائق توك توك- ويقيم بدائرة المركز مصاب بـ"جرح نافذ بالصدر من الناحية اليمني" وتم نقله للمستشفي المركزي.

وبين "طرف ثان" عبدالله. م. ا. م 23 سنة سائق توك توك - ويقيم ببندر طما مصاب بـ"سحجة بالرقبة" تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" وبسؤاله قرر حدوث مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام علي أثرها بالتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب أولوية المرور.

 تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مستشفى طما سوهاج مشاجرة

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