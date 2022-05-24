والدة عاطل غرق في «نيل سوهاج»: اعتاد الغياب عن المنزل

تواصل أجهزة الأمن بسوهاج جهودها، لكشف غموض العثور على جثة طافية لعاطل بنهر النيل، ومصاب بجروح قطعية برأسه بمركز طهطا.

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من المقدم محمد عمر عبدالسلام رئيس وحدة الإنقاذ النهري، بالعثور على جثة طافية فى حالة تعفن وبها إصابات قطعية بالرأس من الخلف وأعلى الأذن.

و تبين للمقدم موسى القاضى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، أن الجثة تخص عاطل يدعى " ط. ص " 41 سنة، ويرتدي كامل ملابسه.

وقررت والدته " ن م . ع “ 65 سنة، وشقيقه "ع.ص" 23 سنة، عامل، أن المذكور اعتاد الغياب عن المنزل ويعانى من مرض نفسي، وحالة تشنجات قد تكون سببا في مصرعه غرقًا ونفيا الشبهة الجنائية.