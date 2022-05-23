الإثنين 23 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل سقط من أعلى جرار زراعى بالدقهلية

جثة طفل
جثة طفل
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لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى قاطرة جرار زراعي بالدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز ميت سلسيل، يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت سلسيل المركزى بوصول جثمان طفل ٣ أعوام، مقيم كفر الكردى مصاب بجرح قطعى بالرأس من الجهة اليمنى وتهتك بالآذن اليمنى.

بالفحص وسوال والده، ٣٧ عاما، فلاح مقيم نفس العنوان، قرر حدوث وفاة نجله نتيجة سقوطه أثناء لعبه أعلى قاطرة الجرار الزراعي خاصته المتواجدة أمام منزله، فارتطمت رأسه بالصنية التي تجر منها القاطرة، ولا يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وأفاد تقرير مفتش صحة ميت سلسيل بعد توقيع الكشف الطبي على الطفل المتوفى، تبين وجود تهتك بأذن اليمنى مع وجود جرح قطعي تحت الأذن اليمنى بطول ٣ سم وعمق ٢ سم ولا توجد إصابات أخرى. 

ويرجح سبب الوفاة نزيف داخلى وصدمه عصبية شديدة، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

الدقهلية أمن الدقهلية ميت سلسيل

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