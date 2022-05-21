المؤبد لـ4 متهمين بخطف فتاة واغتصابها فى الطالبية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد الجنزوري، وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلي، الدكتور شريف حافظ، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت 4 متهمين بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بـ خطف فتاة واغتصبها وسرقتها في منطقة الطالبية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين "ز.م، وأ.ي، وأ.ش، وم.س"، أنهم خطفوا وآخرون مجهولون المجني عليها "أ.ع" البالغ من العمر 22 عاما عاملة بمصنع غزل ونسيج بالإكراه، بأن زعم الأول سرقتها للهاتف المحمول المملوك للمهم الثاني، واستدرجوها إلى منطقة بعيدة عن أعين المارة، حيث تقابل بالمتهمين الثاني والثالث والرابع وأشهروا أسلحتهم البيضاء "مطواة" في وجهها، وكان ذلك مصحوبا بطلب فدية مالية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم واقعوا وآخرون مجهولون المجني عليها بغير رضاها، كما سرقوا وآخرون مجهولون الهواتف المحمولة للمجني عليها وزملائها المرافقين لها في العمل أثناء العودة إلى منازلهم "أ.ح، ر.ص"، وكان ذلك كرهًا عنهم ليلا بالطريق العام وذلك بأن أشهروا أسلحتهم البيضاء في وجههم مهددين، كما شرعوا في التحصل بالتهديد من المجني عليهم الشاهد الثاني والثالث على إعطائهم مبلغ مالي.

وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة الطالبية لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهمين.