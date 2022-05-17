الثلاثاء 17 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شقيقين فى كفر الشيخ

محكمة
محكمة
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أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، محاكمة المتهمين بقتل اثنين أشقاء فى قرية دمرو التابعة لمركز سيدى سالم، لغد الأربعاء؛ لاستكمال المرافعة.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال كلا من محمد.ع.أ.أ، 47 عاما، صياد، مقيم بدمرو بمركز سيدى سالم، أحمد.م.ع.أ، 19 عاما، طالب، مقيم شارع المأذون بسيدى سالم لمحكمة جنايات كفر الشيخ، وذلك لأنهما فى يوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدى سالم قتلا المجنى عليهما نجلى شقيق الأول عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما وذلك على إثر خلافات معهما على الإرث.

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