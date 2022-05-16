الإثنين 16 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع متهم لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بمدينة نصر

حبس
حبس
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تباشر نيابة مدينة نصر التحقيق مع متهم لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمدينة نصر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته «فرد خرطوش – كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض-  مبلغ مالى - هاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح بقصد حماية نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مدينة نصر حيازة اسلحة بمدينة نصر

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