مراحل خسوف القمر فى مصر والعالم

ينتظر الكثير من الأشخاص في مصر الساعة الرابعة و27 دقيقة فجراً من اليوم الإثنين 16 مايو، من أجل متابعة ورصد ظاهرة أول خسوف كلي للقمر في 2022، حيث يتسائل الجميع عن مراحل خسوف القمر في مصر في هذا التوقيت.

وعبر السطور التالية نكشف بالتفاصيل مراحل خسوف القمر في مصر، وهي كالآتي:

أولاً: رؤية الخسوف

- من المتوقع أن تبدأ رؤية الخسوف جزئيًا في مصر بداية من الساعة الرابعة و27 دقيقة فجرًا وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحاً بتوقيت القاهرة.

- وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، فإن سيتم رؤية الخسوف الجزئي في القاهرة لمدة 34 دقيقة فقط منذ بدايته وحتى غروب القمر.

- الخسوف يصل إلى 41% من قيمته، وأكبر قيمة له ستكون في مدينة سيوة حيث يصل إلى 91%، ومن المتوقع أن يستمر لمدة 53 دقيقة.

- يأي توقيت الخسوف الكلي للقمر مع توقيت بدر شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443، في حين أنه تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة تقريبًا.

- سيُغطي خسوف القمر، ظل الأرض فيه 141.4% تقريبًا من سطح القمر.

ثانياً: مراحل الخسوف

- تبدأ مراحل الخسوف من خلال (شبه ظلي) في الساعة الثالثة و32 دقيقة و7 ثوان (تصعب ملاحظته إلا في ظروف جوية ممتازة).

- وبعد ذلك يكون خسوف جزئي في الساعة الرابعة و27 دقيقة و53 ثانية (يُرى في مصر).

- ثم بداية الخسوف الكلي في تمام الساعة الخامسة و29 دقيقة و3 ثوان، على أن يبلغ ذروته في الساعة السادسة و11 دقيقة و28 ثانية (ربما لا يٌرى في كل الأماكن في مصر).

- وفقا لما أعلنت عنه وكالة ناسا، فإن الخسوف سيغطي ظل الأرض حوالي 141,4% تقريباً من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443.

- ينتهي الخسوف الكلي في الساعة السادسة و53 دقيقة و56 ثانية، في حين ينتهي الخسوف الجزئي في الساعة السابعة و55 دقيقة و7 ثوان.

- آخر مرحلة من الخسوف "شبه ظلي" تنتهي في الساعة الثامنة و50 دقيقة و48 ثانية صباحًا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

ثالثا: الأماكن التي يُري فيها الخسوف

- (أوروبا - أفريقيا - آسيا - الأمريكتين - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي - القارة القطبية الجنوبية).