السبت 14 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات تنشيط بطاقة التموين 2022 وتسجيل أرقام التليفونات

التموين
التموين
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دعت وزارة التموين حاملي البطاقات التموينية إلى تنشيط بطاقة التموين 2022 وتسجيل أرقام التليفونات، وطالبت وزارة التموين بضرورة تسجيل أرقام التليفونات الخاصة بهم ضمن البيانات المسجلة على بطاقة التموين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التموين.

وتقدم «الدستور» في السطور التالية خطوات تنشيط بطاقة التموين 2022 وكيفية تسجيل أرقام التليفونات عبر البوابة الالكترونية لوزارة التموين  لتجنب توقف خدمة الحصول على المستحقات التموينية والسلع الغذائية التي تدعمها الدولة  للمواطنين من محدودي الدخل .

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على موقع دعم مصر.. طريقة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

 

تنشيط بطاقة التموين 2022.. خطوات التسجيل عبر البوابة الالكترونية لوزارة التموين 

التوجه أولًا إلى البوابة الالكترونية لوزارة التموين من خلال هذا الرابط  https://digital.gov.eg/

ثم قم باختيار خانة خدمة التموين، ومن خلال زر تنشيط بطاقة التموين 2022 “تفعيل بطاقة التموين” ، سيتم  فتح نافذة جديدة قم من خلال بخدمة  تسجيل أرقام التليفونات وإضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022.

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خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر

 

تنشيط بطاقة التموين 2022

وأرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا رسميًا  ورسالة نصية للمواطنين ليقوموا بعملية  تنشيط بطاقات التموين 2022، و تسجيل أرقام التليفونات حتى لا يتم وقف الخدمة التموينية ، وحددت  رسالة وزارة التموين مهلة  للمواطنين من  حاملي بطاقة التموين الذين تسلموا رسالة نصية بتسجيل أرقام التليفونات ، ومنحت وزارة التموين مهلة حتى أسبوعين من أجل تنفيذ التعليمات لتسجيل أرقام التليفونات  لأصحاب بطاقات التموين، محذرة عبر بون صرف الخبز أن عدم الالتزام بالتعليمات سيؤدي في النهاية إلى وقف بطاقة التموين نهائيا، مما يعني عدم تمكن الأسرة من صرف الخبز المدعم والسلع التموينية الشهرية، المقدمة من وزارة التموين لأصاحب بطاقات التموين.

ويتاح للمواطنين تنشيط بطاقة التموين من المنزل من خلال البوابة الالكترونية ، وذلك بواسطة خطوات محددة فى هذا الشأن وفى ثوانى معدودة، أو من خلال التواصل  مع وزارة التموين من خلال الخط الساخن.

البوابة الالكترونية لوزارة التموين تنشيط بطاقة التموين 2022 تسجيل ارقام التليفونات الخط الساخن البوابة الألكترونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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