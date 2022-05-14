خطوات تنشيط بطاقة التموين 2022 وتسجيل أرقام التليفونات

دعت وزارة التموين حاملي البطاقات التموينية إلى تنشيط بطاقة التموين 2022 وتسجيل أرقام التليفونات، وطالبت وزارة التموين بضرورة تسجيل أرقام التليفونات الخاصة بهم ضمن البيانات المسجلة على بطاقة التموين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التموين.

وتقدم «الدستور» في السطور التالية خطوات تنشيط بطاقة التموين 2022 وكيفية تسجيل أرقام التليفونات عبر البوابة الالكترونية لوزارة التموين لتجنب توقف خدمة الحصول على المستحقات التموينية والسلع الغذائية التي تدعمها الدولة للمواطنين من محدودي الدخل .

تنشيط بطاقة التموين 2022.. خطوات التسجيل عبر البوابة الالكترونية لوزارة التموين

التوجه أولًا إلى البوابة الالكترونية لوزارة التموين من خلال هذا الرابط https://digital.gov.eg/

ثم قم باختيار خانة خدمة التموين، ومن خلال زر تنشيط بطاقة التموين 2022 “تفعيل بطاقة التموين” ، سيتم فتح نافذة جديدة قم من خلال بخدمة تسجيل أرقام التليفونات وإضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022.

تنشيط بطاقة التموين 2022

وأرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا رسميًا ورسالة نصية للمواطنين ليقوموا بعملية تنشيط بطاقات التموين 2022، و تسجيل أرقام التليفونات حتى لا يتم وقف الخدمة التموينية ، وحددت رسالة وزارة التموين مهلة للمواطنين من حاملي بطاقة التموين الذين تسلموا رسالة نصية بتسجيل أرقام التليفونات ، ومنحت وزارة التموين مهلة حتى أسبوعين من أجل تنفيذ التعليمات لتسجيل أرقام التليفونات لأصحاب بطاقات التموين، محذرة عبر بون صرف الخبز أن عدم الالتزام بالتعليمات سيؤدي في النهاية إلى وقف بطاقة التموين نهائيا، مما يعني عدم تمكن الأسرة من صرف الخبز المدعم والسلع التموينية الشهرية، المقدمة من وزارة التموين لأصاحب بطاقات التموين.

ويتاح للمواطنين تنشيط بطاقة التموين من المنزل من خلال البوابة الالكترونية ، وذلك بواسطة خطوات محددة فى هذا الشأن وفى ثوانى معدودة، أو من خلال التواصل مع وزارة التموين من خلال الخط الساخن.