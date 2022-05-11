تجديد حبس عاطل يروج 160 طربة حشيش بالإسكندرية

جدد قاض المعارضات بمحكمة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو وبندقية خرطوش بقصد الاتجار به علي عملائه.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة.