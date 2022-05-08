حبس 8 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، من ضبط 8 عاطلين خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 عاطلين بالخانكة والخصوص والعبور، بحوزتهم سلاح ناري "3 فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، بالإضافة إلى 150 جم من مخدر الهيروين، و120 جم من مخدر الاستروكس، و55 جم من مخدر البانجو، و55 جم من مخدر البودر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقرّوا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.