العثور على جثة شاب متوفى داخل سيارته فى المنصورة

عثر أهالي منطقة توريل الجديدة بمدينة المنصورة، على شاب متوفي داخل سيارته، بعدما أصيب بنوبة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ أهالي منطقة توريل بعثورهم على شخص داخل سيارة جثة هامدة بالمنطقة المطلة على النيل خلف هايبر ماركت.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة متوقفة أمام النيل منذ فترة وبداخلها شخص يدعي "محمد فؤاد"، 32عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة متوفي بداخلها.

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة سكتة قلبية مفاجئة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي أمرت بالتحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.