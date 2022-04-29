الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي إلغاء الصف السادس الابتدائي

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن إلغاء الصف السادس الابتدائي بدءاً من دفعة الصف الرابع الابتدائي هذا العام 2021/2022، مؤكدا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار سنوات الدراسة كما هي دون حذف أو تغيير سواءً في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 وفي السياق، تم تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي في المهام الأدائية من يوم الإثنين الموافق 18 أبريل 2022، وحتى الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022، على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كل في تخصصه)، ويتم تقييم الطلاب في المهام الأدائية بشكل طبيعي دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس، بل يقوم الطالب بأدائها داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، ويعد التقييم في المهام الأدائية داخل المدرسة جزءاً من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، وقدرتهم على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. 

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
 

مجلس الوزراء مواقع التواصل التعليم الفنى السادس الابتدائى مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

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