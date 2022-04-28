الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أشرف الداودي يطمئن على ابنة الراحل أخصائي إدارة شئون المجالس بديوان قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

توجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إلى مستشفى المرزوقي الجامعي للطوارئ بمدينة قنا؛ للاطمئان على “كرمينا” ابنه الراحل ميخائيل نصرالله عبدالملاك، أخصائي إدارة شئون المجالس بديوان عام محافظة قنا، والذي وافته المنية إثر حادث أليم بطريق سفاجا قنا، وأسفر الحادث عن إصابة زوجته وابنه وابنته.

رافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعرب محافظ قنا عن خالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال محافظ قنا إن الفقيد كان يتسم بحسن الخلق والاجتهاد والأمانة والنزاهة والصدق، وأدى عمله بتفاني وحب وإخلاص لوطنه، فكان نموذجا يحتذى به، ومثالا للإخلاص والتفاني في أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة، كما كان يتمتع بالحب والاحترام، ودماثة الأخلاق مع زملائه بالعمل.

تنفيذي مهن فتة يعيد مينا الموظفين موظف ودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

تأكيدا لـ«الدستور».. الجريدة الرسمية تنشر حكم إدراج حمزة زوبع و16 متهما على قوائم الإرهاب

«العاقل هو من يتعظ بغيره».. قصة جملة أغضبت مرسى من الشيخ الطبلاوى (خاص)

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

محمد عبدالمنعم صالح نصر رئيساً لشركة «إيثيدكو»

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

أحمد عبدالعاطى.. «بوسطجى مكتب الإرشاد» فى قصر مرسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟