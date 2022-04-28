أشرف الداودي يطمئن على ابنة الراحل أخصائي إدارة شئون المجالس بديوان قنا

توجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إلى مستشفى المرزوقي الجامعي للطوارئ بمدينة قنا؛ للاطمئان على “كرمينا” ابنه الراحل ميخائيل نصرالله عبدالملاك، أخصائي إدارة شئون المجالس بديوان عام محافظة قنا، والذي وافته المنية إثر حادث أليم بطريق سفاجا قنا، وأسفر الحادث عن إصابة زوجته وابنه وابنته.

رافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعرب محافظ قنا عن خالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال محافظ قنا إن الفقيد كان يتسم بحسن الخلق والاجتهاد والأمانة والنزاهة والصدق، وأدى عمله بتفاني وحب وإخلاص لوطنه، فكان نموذجا يحتذى به، ومثالا للإخلاص والتفاني في أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة، كما كان يتمتع بالحب والاحترام، ودماثة الأخلاق مع زملائه بالعمل.