الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حادث تصادم مروع على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعى

حادث
حادث

شهد طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، في اتجاه القاهرة، حادث تصادم بين ثلاث سيارات، أمام مدينة طوخ، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات تريلا ومقطورة وربع نقل بالطريق الزراعي السريع أمام مدينة طوخ.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم ثلاث  سيارات تريلا ومقطورة محملة بالحديد وسيارة ربع نقل مما أسفر عن عدد من المصابين، جرى نقلهم إلى المستشفى، وإزالة التلفيات وفتح الطريق أمام الحركة المرورية.

 تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

طريق مصر الإسكندرية الزراعي حادث تصادم مدينة طوخ محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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