الحلقة 26.. مصطفى شعبان يقع فى حب ميرنا نور الدين بـ«دايما عامر»

وقع مستر عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي لمدرسة رؤية الدولية والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان، نظرات إعجاب مع الفنانة ميرنا نور الدين التي تجسد شخصية ميس فدوى مدرسة الموسيقي في مدرسة رؤية أثناء وجودهما في الرحلة الخاصة بزيارة الأقصر وأسوان.



وتشهد الحلقة استمرار تبادل نظرات الإعجاب بين عامر عبد الرازق وفدوى خاصةً بعد قطع علاقاتها مع خطيبها، ويحاول التقرب منها لأخذ خطوة جدية تجاهها.



تنتهي الحلقة بمشاجرة أخرى بين طلاب الإنترناشونال والناشونال ومعرفة لطفي وكيل المدرسة بها ليتسغلها ضد زهرة مديرة المدرسة ويوقوم بإبلاغ أبو الوفا والذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل مالك المدرسة بعد سيطرة زهرة على إدارة أمور الرحلة.

مسلسل دايما عامر



ومسلسل “دايمًا عامر” يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022 على شاشة الحياة في تمام الساعة ٧:٤٠ مساءً، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة “واتش إت” الإلكترونية.



(دايمًا عامر) يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بجوار مصطفى شعبان ومنهم الفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

ويُناقش مسلسل “دايما عامر” قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعى الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة.