«شكاوى النواب» تطالب الحكومة برفع درجة الاستعداد لمواجهة طوارئ العيد

طالب النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طوارئ في مختلف الخدمات والمرافق خلال أيام عيد الفطر المبارك الأسبوع المقبل.

وأكد حسين في تصريحات له اليوم، أهمية الاستعداد الكامل في مختلف الجهات الخدمية لتلقي أي شكاوى من المواطنين وسرعة التفاعل والتعامل معها وحلها، ولاسيما خدمات المياه والغاز والكهرباء، منتقدًا عدم الرد على المواطنين عند اتصالهم بأرقام طوارئ تلك الخدمات.

وشدد على أهمية الإعلان المستمر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن أرقام الطوارئ وتلقي الشكاوى من المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أيضًا أنه لابد من وضع خطة عمل للمواصلات العامة وتشديد الرقابة على مواقف السيارات وضمان الالتزام بخطوط السير وتعريفة المواصلات خلال فترة أجازة العيد، وذلك لمنع استغلال بعض السائقين للمواطنين.

وشدد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على أهمية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والجامعية استعدادًا لاستقبال أي حالات طارئة أو حوادث خلال فترة أيام العيد، بحيث يتم التعامل معها بسرعة كبيرة والعمل على إنقاذها، مشيرًا إلى أهمية وجود طاقم طبي في مختلف التخصصات بأقسام الطوارئ بمختلف المستشفيات.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضًا لايجب أن تغفل الحكومة دورها الرقابي على الأسواق خلال تلك الفترة، والتي تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين على شراء لعب الأطفال والمأكولات خلال التنزه والاحتفال بالعيد، الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة على المحال التجارية والأسواق منعًا لاستغلال المواطنين من جانب بعض التجار الجشعين.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس الثلاثاء، على ضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة الإجازات المقبلة، وتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ، مع الحرص على بذل كل الجهود الممكنة من أجل توافر مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت محافظة القاهرة استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ومن بين الاستعدادت بتكثيف حملات النظافة بالشوارع المحورية والمزارات.

أعلنت محافظة القاهرة حالة الاستنفار على النظافة، قبل دخول العيد وكلفت رؤساء الأحياء الجدد بشن حملات بالأحياء لمدة أسبوع كامل متواصل.