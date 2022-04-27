الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«شكاوى النواب» تطالب الحكومة برفع درجة الاستعداد لمواجهة طوارئ العيد

النائب هشام حسين
النائب هشام حسين

طالب النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طوارئ في مختلف الخدمات والمرافق خلال أيام عيد الفطر المبارك الأسبوع المقبل.

وأكد حسين في تصريحات له اليوم، أهمية الاستعداد الكامل في مختلف الجهات الخدمية لتلقي أي شكاوى من المواطنين وسرعة التفاعل والتعامل معها وحلها، ولاسيما خدمات المياه والغاز والكهرباء، منتقدًا عدم الرد على المواطنين عند اتصالهم بأرقام طوارئ تلك الخدمات.

txt

نشاط الوزارات|رفع درجة الاستعداد خلال العيد وبيع الوحدات السكنية لهيئة المجتمعات العمرانية

txt

فرحة العيد.. محال مزينة بالشيكولاتة وإقبال على مستلزمات الكحك

وشدد على أهمية الإعلان المستمر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن أرقام الطوارئ وتلقي الشكاوى من المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أيضًا أنه لابد من وضع خطة عمل للمواصلات العامة وتشديد الرقابة على مواقف السيارات وضمان الالتزام بخطوط السير وتعريفة المواصلات خلال فترة أجازة العيد، وذلك لمنع استغلال بعض السائقين للمواطنين.

وشدد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على أهمية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والجامعية استعدادًا لاستقبال أي حالات طارئة أو حوادث خلال فترة أيام العيد، بحيث يتم التعامل معها بسرعة كبيرة والعمل على إنقاذها، مشيرًا إلى أهمية وجود طاقم طبي في مختلف التخصصات بأقسام الطوارئ بمختلف المستشفيات.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضًا لايجب أن تغفل الحكومة دورها الرقابي على الأسواق خلال تلك الفترة، والتي تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين على شراء لعب الأطفال والمأكولات  خلال التنزه والاحتفال بالعيد، الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة على المحال التجارية والأسواق منعًا لاستغلال المواطنين من جانب بعض التجار الجشعين.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس الثلاثاء، على  ضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة الإجازات المقبلة، وتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ، مع الحرص على بذل كل الجهود الممكنة من أجل توافر مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت محافظة القاهرة استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ومن بين الاستعدادت بتكثيف حملات النظافة بالشوارع المحورية والمزارات.

أعلنت محافظة القاهرة حالة الاستنفار على النظافة، قبل دخول العيد وكلفت رؤساء الأحياء الجدد بشن حملات بالأحياء لمدة أسبوع كامل متواصل.

الحكومة مستشفيات محافظة القاهرة الطوارئ أرقام طوارئ لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب النائب هشام حسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

الرئيس السيسي يدعو للمصريين باحتفالية ليلة القدر.. وهذا نص الدعاء

تراجع أسعار السكر عالميا وثباتها في السوق المصري عند تاجر الجملة

الإسكندرية: رفع كفاءة طريق المحمودية ومدخل الصحراوي استعدادًا لموسم الصيف

ضبط مستلزمات تصنيع لحوم غير صالحة داخل مصنع بالإسكندرية

بالأسماء.. السيسي يكرم الفائزين في الفرع الثاني من مسابقة القرآن العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية