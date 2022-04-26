وزير النقل يعلن دخول برج ببا ببنى سويف فى الخدمة

أعلن وزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير، عن دخول برج ببا بمحافظة بني سويف في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم الجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة «الستوم» الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS).

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من 15 برجًا رئيسيًا و24 برجًا ثانويًا و86 (مزلقان)، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 84%، حيث تقوم الشركة بأعمال التشطيبات والتركيبات لـ3 أبراج على التوازي بمراحل متفاوتة وبرج ببا بمحافظة بنى سويف هو البرج الرئيسي رقم الثاني عشر الذى تم دخوله في الخدمة بعد أبراج (أبوقرقاص– مغاغة– الروضة– بنى مزار- ملوى– مطاي- سمالوط) بمحافظة المنيا، وأبراج (ديروط– القوصية- منفلوط) بمحافظة أسيوط وبرج الفشن بمحافظة بنى سويف، لافتا إلى أن برج إشارات ببا بمحافظة بنى سويف والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 18 كم تتحكم في 65 سيمافور ضوئيًا وعدد 4 مزلقانات يعمل أوتوماتيكيا وعدد 12 موتور تحويلة وعدد 95 تراك كهربى– مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ببا والفشن، ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 185 كم.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف/ أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، مما يؤدي الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات، ويسهم هذا في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفًا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.