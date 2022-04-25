ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في رومانيا، سجلت السلطات الصحية 494 إصابة جديدة و6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و888 ألفا و318 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 65 ألفا و427 وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 932 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و959 ألفا و972 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و84 وفاة.

وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 429 إصابة جديدة و13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و201 ألف و860 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و249 وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 379 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 977 ألفا و813 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و 926 وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 489 إصابة جديدة وحالتين وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 4 الاف و466 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و 578 وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 20 إصابة جديدة وحالتين وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 792 ألفا و496 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و707 حالات وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 24 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 952 ألفا و556 إصابة وتستقر حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و127 وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 510 إصابات جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين وألف و654 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و956 وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 56 ألفا و263 إصابة جديدة و79 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16 مليونا و136 ألفا و57 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 162 ألفا و688 وفاة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 4 آلاف و175 حالات إصابة و28 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و277 ألفا و577 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و867 وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 1956 حالة وفاة، و185 ألفا و625 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 173 ألفا و352 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 21 مليون و 933 ألفا و206 حالات إصابة.

وسجلت باكستان 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية صباح اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1,527,856 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30,369 حالة وفاة.

