الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 23| «علاء» يستغل كوابيس «داعشي» للتواصل مع المخابرات العامة

العائدون
العائدون

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل العائدون، بدء تنفيذ مخطط نقل مقاتلي “داعش” إلى مكان آخر، وفِي هذه الأثناء انقطع اتصال علاء “ميدو عادل” بجهاز المخابرات العامة، ليبدأ “علاء” في البحث عن طريقة لاعادة التواصل معهم بعد مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به وهاتفه المحمول.

واستغل “علاء” الكوابيس التي تطارد أحد عناصر “داعش” واستخدم “اللاب توب” الخاص به لتشغيل القرآن الكريم ونجح في التواصل مع ضباط المخابرات العامة من خلاله.

العائدون

 ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية

مسلسل العائدون العائدون مسلسل أمير كرارة علاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

لماذا كان يخاف محمد مرسي من الابتعاد عن مكتب الإرشاد؟

الداخلية تكشف حقيقة اعتداء سيدة على فتاة لعدم ارتدائها الحجاب

الاختيار 3 الحلقة 23.. تسريب للشاطر يكشف خطته للسيطرة على رجال الأعمال: «مبقولش إعدمه»

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

«العائدون» الحلقة 23.. كيف تورط مرسى فى تجنيد الإرهاب بسوريا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة