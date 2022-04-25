العائدون الحلقة 23| «علاء» يستغل كوابيس «داعشي» للتواصل مع المخابرات العامة

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل العائدون، بدء تنفيذ مخطط نقل مقاتلي “داعش” إلى مكان آخر، وفِي هذه الأثناء انقطع اتصال علاء “ميدو عادل” بجهاز المخابرات العامة، ليبدأ “علاء” في البحث عن طريقة لاعادة التواصل معهم بعد مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به وهاتفه المحمول.

واستغل “علاء” الكوابيس التي تطارد أحد عناصر “داعش” واستخدم “اللاب توب” الخاص به لتشغيل القرآن الكريم ونجح في التواصل مع ضباط المخابرات العامة من خلاله.

العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية