الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بسرقة 6 لاب توب من عيادة فى التجمع

ارشيفية
ارشيفية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بسرقة 6 جهاز لاب توب من داخل إحدى العيادات الطبية، الكائنة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات العيادة محل البلاغ.

عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبطه حال وجوده بالشقة سكنه، وبحوزته مبلغ مالي، 40 علبة زراعة أسنان، 10 علب اكسسوار زراعة أسنان. 

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمله بالعيادة محل الواقعة، واحتفاظه بنسخة من مفاتيح العيادة، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتوياتها، وفى سبيل ذلك توجه لمحل البلاغ عقب انصراف جميع العاملين به واستولى على المسروقات، وأضاف بتصرفه في أجهزة اللاب توب المستولى عليها بالبيع لدى عميله "حسن النية" مقابل مبلغ مالي، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة، وإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

وباستهداف الأخير ومواجهته نفى علمه بأن المسروقات من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاده ضبط جميع أجهزة اللاب توب المستولى عليها داخل المحل ملكه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وزارة الداخلية التجمع الاول مديرية امن القاهرة سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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