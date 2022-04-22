المشوار الحلقة 21.. شرطة الآثار تبحث عن «ماهر» و«ورد»

كشفت الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان والنجمة دينا الشربيني حجم المخاطر التي تورط فيها "ماهر" نتيجة سرقته لقطع أثرية من المتحف المصري الكبير.

هروب ماهر وورد من شرطة الآثار

وأصبح هروب ماهر وورد غير مقتصر على وجيه ورجاله، حيث أصبح لشرطة الآثار دور كبير في محاولة الوصول لمكان ورد وماهر حتي يتم القبض عليهم وتسليم القطع الأثرية القيمة التي توجد معهم للمتحف المصري مرة أخرى، ولهذا اتجهت الشرطة إلى شقة دار السلام التي كان يعيش فيها ماهر مع زوجته وابنه رحيم ولكن لم تتوصل الشرطة حتى الآن إلى مكان تواجدهما.

وحذر ماهر في هذه الحلقة زوجته ورد من الخروج من منزل عزة حتى لا يتم القبض عليها، ولهذا عبرت ورد عن خوفها الشديد من نتيجة هذا الهروب، كما طلبت من ماهر أن يسلم القطع الأثرية التي توجد معه للحكومة بدلاً من هذا الهروب الذي سوف يكون نهايته في السجن.

المشوار بطولة محمد رمضان (ماهر)، ودينا الشربيني (ورد)، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد كمال (وجيه بيه)، وبيومي فؤاد، غادة طلعت، ندا موسى، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.