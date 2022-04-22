الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الداخلية الأوكرانية تتهم روسيا بمواصلة نشر عناصر تخريبية

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلن النائب الأول لوزير الداخلية الأوكرانية يفين ينين، اليوم الجمعة، أن روسيا تواصل نشر عناصر تخربيبة بشكل أكثر نشاطا على اراضي بلاده.


ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ينين قوله “في الواقع، يقوم ضباط الشرطة يوميا باحتجاز أشخاص يشتبه في كونهم متعاونين أو متواطئين مع روسيا، وعلى وجه الخصوص، تم مؤخرا اعتقال 4 مخربين في منطقة دنيبروبتروفسك”.


وأضاف: “حسب المعلومات المتوفرة لدينا، يكثف العدو نشر المخربين، بمن فيهم أعضاء ما يسمى بالحملات العسكرية الخاصة على أراضي أوكرانيا لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية. ولهذا أؤكد على ضرورة اليقظة والمراقبة”.


وفي الوقت نفسه، أعرب عن أمله في أن تكون عطلة الأعياد الدينية سلمية وهادئة قدر الإمكان وتجنب الاستفزازات المحتملة كما دعا الجميع لمراعاة نظام حظر التجول والاستماع أيضًا إلى صفارات الإنذار التي يمكن أن تدق ناقوس الخطر.

كييف روسيا الداخلية الأوكرانية أوكرانيا

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وائل لطفي

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