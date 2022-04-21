الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عبد الرحيم كمال يشكر صناع وأبطال مسلسل «جزيرة غمام»

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

وجه الكاتب عبد الرحيم كمال الشكر لأبطال وصناع مسلسله التلفزيوني الجديد “جزيرة غمام” وشركة “سينجري” المنتجة للعمل المعروض حاليا عبر قناة “الحياة” الفضائية ضمن منافسة ماراثون مسلسلات شهر رمضان الجاري.

 

ونشر عبد الرحيم كمال صورة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام" وعلق عليها قائلا: “شكرا لكل الأساتذة اللي اتشرفت بالشغل معهم اتشرفت بيكم وفخور بيكم جدا.. شكرا شركة سينرجي والمخرج حسين المنباوي ومهندس الديكور والمونتاج والصوت والموسيقى والملابس ومساعدو الاخراج وفريق الإنتاج المحترف والمخرج إسلام خيري ومصحح اللهجة والشعر والتتر والموسيقى”.

 

وأضاف: “وآسف لو نسيت حد وشكرا كل الاساتذة الكبار اللي قدموا العمل شكرا ليكم أهل جزيرة غمام والشكر موصول للجمهور”.

 

 

 

 وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة يكشف كيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذي يعم القرية إلى فوضى عارمة.

 

يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

 

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام 
 

مسلسل جزيرة غمام يتم عرضه من خلال قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

شهر رمضان جمهور قنا الفنانين خلال عمل صورة موسيقى الط الص

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 20.. تسريب للشاطر ومرسي يهاجمان عصام سلطان: «رشوة وانحرافات قوية»

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

«المهن التمثيلية» تُحيل بدرية طلبة للتحقيق بسبب ريهام حجاج

المئات يشيعون جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث سير بدمياط

اعرف موعد صرف معاشات شهر مايو 2022

الاختيار 3 الحلقة 20.. أسامة العبد لـ«الدستور»: «تسمم طلاب الأزهر سيناريو إخوانى للسيطرة على الجامعة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى