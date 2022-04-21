عبد الرحيم كمال يشكر صناع وأبطال مسلسل «جزيرة غمام»

وجه الكاتب عبد الرحيم كمال الشكر لأبطال وصناع مسلسله التلفزيوني الجديد “جزيرة غمام” وشركة “سينجري” المنتجة للعمل المعروض حاليا عبر قناة “الحياة” الفضائية ضمن منافسة ماراثون مسلسلات شهر رمضان الجاري.

ونشر عبد الرحيم كمال صورة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام" وعلق عليها قائلا: “شكرا لكل الأساتذة اللي اتشرفت بالشغل معهم اتشرفت بيكم وفخور بيكم جدا.. شكرا شركة سينرجي والمخرج حسين المنباوي ومهندس الديكور والمونتاج والصوت والموسيقى والملابس ومساعدو الاخراج وفريق الإنتاج المحترف والمخرج إسلام خيري ومصحح اللهجة والشعر والتتر والموسيقى”.

وأضاف: “وآسف لو نسيت حد وشكرا كل الاساتذة الكبار اللي قدموا العمل شكرا ليكم أهل جزيرة غمام والشكر موصول للجمهور”.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة يكشف كيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذي يعم القرية إلى فوضى عارمة.

يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام



مسلسل جزيرة غمام يتم عرضه من خلال قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.