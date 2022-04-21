الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش مع اتحاد كمال الأجسام إقامة بطولة دولية

الشريف يستقبل رئيس
الشريف يستقبل رئيس الإتحاد المصري والعربي لكمال الاجسام

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لكمال الأجسام ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي، لمناقشة استعدادات إقامة بطولة دولية لكمال الأجسام خلال الفترة القادمة تأتي بالتزامن مع العيد القومي الـ70 لمحافظة الإسكندرية لعام 2022.

رحب المحافظ بإقامة البطولة الدولية لكمال الأجسام على أرض الإسكندرية، وتقديم الدعم الكامل لإخراجها بشكل مشرف أمام العالم. 

وقدم الشكر إلى الاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام لحرصه على إقامة تلك البطولة بالتزامن مع احتفالات العيد القومي القادم لمحافظة الإسكندرية.

وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل اللائق الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جهته؛ قدم الدكتور عادل فهيم الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، وجميع الأنشطة والفعاليات الرياضية لها، وأهداه تمثال الاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام تكريمًا له على هذا الدور المؤثر.

الإسكندرية الإتحاد المصري والعربي والإفريقي لكمال الأجسام بطولة دولية العيد القومي ال70 الأحداث الرياضية العالمية

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