الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

المنشد التونسي أحمد جلمام: نحارب الإرهاب بالإنشاد.. ومصر بلد السلام

المنشد التونسى ...أحمد
المنشد التونسى ...أحمد جلمام

قال المنشد التونسي الشيخ أحمد جلمام إن زيارته لمصر، تأتي فى إطار المشاركة في عدد من الفعاليات والاحتفالات الإنشادية الكبرى، التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، حيث أنه معروف دائما، أن مصر سابقة فى إقامة الفعاليات الدينية والروحية والصوفية خلال شهر رمضان المعظم. 

وتابع “جلمام” فى تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن الإنشاد الدينى يؤدى رسالة سامية، هذا الرسالة هى توحيد الشعوب العربية والإسلامية وجمعهم على المحبة والأخوة والسلام، وذلك لأنه صوت الروح، فبدون إنشاد وبدون روح لا يمكن أن يعيش الإنسان، كما أن الإنشاد يقوم بدور هام جداً وهو محاربة التطرف، فنحن كمنشدين نحارب الإرهاب بالإنشاد والروحانيات. 

وأوضح قائلا: “إن مصر هى بلد السلام والأمن والأمان، وهذا ما يجب أن يعرفه القاصي والداني، وهى بلدنا الثاني، ونحن سعداء  بالتواجد فى مصر، وسط أخوتنا وأشقائنا المصريين، كما أن مصر هى بلد الضيافة وبلد النيل وبلد الكرم وبلد الهبات، وهي تستضيف كل منشد وكل مبدع وكل محب بطريقة ربانية، فأنا أتيت إلى مصر ولا أعرف ولا أعلم كيف أتيت، ففى المرة الأولى التى زرنا فيها مصر، كانت مشاركتنا فى مهرجان السلام، والمرة الثانية مصر عاصمة إسلامية، فجميع المنشدين يحبون مصر، صاحبة التاريخ الكبير فى كافة المجالات”.

وأشار “جلمام” إلى أن الشعبين المصري والتونسي، عاشقين لفن الإنشاد الدينى، فلا توجد اختلافات كثيرة بين تونس ومصر، فهناك روحانيات مشتركة بين الشعبين الشقيقين، وهذا أوجدته الحالة الصوفية الموجودة لدى الشعبين المصرى والتونسى، فالطرق والزوايا الصوفية موجودة بكثرة فى البلدين، وهذا الأمر جعل هناك محبة وعشق للإنشاد الدينى والصوفى، ولذلك فالشعب المصرى لديه ذوق ولديه حس فنى وروحانى جعله محب للإنشاد الدينى وتحديداً الطابع الأندلسى.

المنشد التونسي نحارب الإرهاب الإنشاد مصر بلد

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