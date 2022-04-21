الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط وتحريز أدوية بمركز شهير لعلاج السمنة فى طنطا

صحة الغربية
صحة الغربية

تمكنت حملة مكبرة للعلاج الحر، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين من ضبط مركز لعلاج  السمنة والنحافة بنطاق ثاني طنطا، لقيامة بيع أدوية للتخسيس مجهولة المصدر وتشكل خطورة على صحة الإنسان، وتم التحفظ علي الأدوية.

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية الغير الحكومية.

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كانت وردت معلومات وشكاوى، عن مركز وصالة رياضيه شهير يبيع ادوية للتخسيس وأدوية اخرى مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، بمركز للتجميل شهير بحي ثاني طنطا.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة العلاج الحر، بشن حملة مكبرة مشتركة برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية فقد قام الدكتور احمد الشيخ مفتش العلاج الحر بالتفتيش ومراجعة كافة التراخيص ومدى صحتها، وتم ضبطت الأدوية مجهولة المصدر تستخدم للتخسيس، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة للتحقيق.

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كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعمال التطوير بمستشفى صدر طنطا، حيث تابع أعمال التطوير الجارية والتشطيبات النهائية لأعمال التطوير، وشدد على سرعة الانتهاء منها وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ووفقا للجدول الزمنى الموضوع وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

رافقه خلال الزيارة الدكتورة دينا أبو حمر، مدير مستشفى صدر طنطا، وذلك لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى والتى تأتى ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية، لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

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كما اطمأن على صحة وسلامة المرضى بقسم الاستقبال والأقسام الداخلية والعناية ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق سياسات مكافحة العدوى وتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة حرصا منه على صحة المواطنين.

ضبط أدوية بمركز لعلاج السمنة والنحافة شهير نطاق ثاني طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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