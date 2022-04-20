تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، الأربعاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ففي الإمارات سجلت وزارة الصحة 249 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 896 ألفا و141 إصابة، كما سجلت شفاء 385 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 878 ألفا و441 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند حاجز 2302 حالة، وذلك عقب عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 199 إصابة جديدة، وحالة وفاة، وتماثل 547 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و323 ألفا و707 إصابات، والوفيات إلى 25 ألفا و201 حالة، والشفاء إلى مليونين و294 ألفا و565 حالة.

في البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 592 إصابة جديدة، كما تعافت 485 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 558 ألفا و931 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1474 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.