المؤبد للمتهمين بتصنيع وترويج المخدرات في باب الشعرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المؤبد لمتهمين لتصنيعهما وإتجارهما بالمواد المخدرة في منطقة باب الشعرية بالقاهرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، وأسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين: "ص.م، حلاق ،ح.خ، سائق" صنعا جوهر الميثامفيتامين، وجوهر الاندزول بقصد الإتجار، وحازا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن "بندقية خرطوش" وذخيرة ١٠ طلقات خرطوش بواسطة المتهم الأول مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا له في حيازتهم أو إحرازهم.

وأشارت التحقيقات أن تحريات معاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية ورد إليه معلومات مفادها إتجار المتهمان بالجواهر المخدرة، فاستصدر إذن من النيابة العامة لصبطهما وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما، وانتقل إلى مسكن المتهم الأول فأبصر المتهم الثاني مستقلا دراجة نارية فضبطه.

بتفتيشه عثر معه على ٧ أكياس بلاستيكية تحوي على جوهر الأندول المخدر وهاتف جوال ومبلغ مالى وبمواجهته أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بالاشتراك مع المتهم الأول، والمبلغ المالي متحصلات إتجارهما والدراجة النارية لترويج المخدرات، فتحفظ على المضبوطات.

وانتقل إلى مسكن المتهم الأول وبتفتيش مسكنه عثر على اثنين من الأكياس البلاستيكية التي تحوي على جوهر الميثامفيتامين وكيس بلاستيكي يحوي علي الجوهر الأندزول المخدر و٣ هواتف جواله ، وعثر في منزل المتهم الثاني عثر على ٢٤ كيس بلاستيكي تحوي على الجوهرين المخدرين، وعدد ميزان حساس وزجاجة تحوي جوهر الميثامفيتامين المخدر و٣ زجاجات تحوي على مادة الكافيين و١٢ زجاجة تحوي على مادة الأسيتون، وأجهزة وأدوات تصنيع المواد المخدرة " خلاط كهربائي، وماكينة كهربائية لغلق البلاستيك " وايضا عثر علي ماكينة عد النقود وكذا سلاح ناري " بندقية خرطوش، وعدد ١٠ طلقات " ومبلغ مالي قدره ٢٤٠ ألف جنيها.

وبمواجهته أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والأجهزة والأدوات والسوائل المضبوطة بقصد التصنيع والميزانين الحساسين لوزن المخدرات، والمبلغ المالي متحصلاتهما وماكينة عد النقود لعد متحصلاتهما، والهواتف الجوالة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهما، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما والتي أصدرت بالحكم المتقدم.