حبس متهمين بترويج 2 كيلو حشيش بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بحبس شخصين ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 2,400 كيلو جرام من جوهر الحشيش حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط "شخصين، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية" حال استقلالهما إحدى السيارات، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للتواصل مع عملائهما، والسيارة لسهولة التنقل.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.