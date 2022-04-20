وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تواجه عراقيل فى تقدمها بأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية ، في تصريحات أوردتها اليوم، إن القصف الروسي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا آخذ في الازدياد، لكن القوات الأوكرانية أعاقت تقدمه فضلًا عن تحديات أخرى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، ذكرت الوزارة في تحديث استخباراتي إن روسيا تواصل زيادة "قصفها و ضرباتها على خط مراقبة دونباس... مع صد الأوكرانيين العديد من محاولات التقدم من قبل القوات الروسية".

ومع ذلك، ظلت المحاولات الروسية للتقدم "تتأثر بالتحديات البيئية و اللوجيستية و التقنية التي واجهتها حتى الآن، إلى جانب مرونة القوات المسلحة الأوكرانية ذات الدوافع العالية"، بحسب الوزارة.

ووفقًا لوزارة الدفاع، فإن فشل روسيا حتى الآن في السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية المطلة على بحر آزوف، "يدل على فشلها المستمر في تحقيق أهدافها بالسرعة التي تريدها".

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في أحدث تقييم استخباراتي لها بشأن الوضع في أوكرانيا، أن تدمير البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، يمثل الآن تحديًا كبيرًا، في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي كانت محاصرة في السابق من قبل روسيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الوزارة - في تغريدة عبر (تويتر) ، إن البنية التحتية للطرق في المناطق المتضررة من الصراع في أوكرانيا لحقت بها أضرار كبيرة، مضيفة أنه علاوة على تدمير الجسور و ترك ألغام أرضية، فإن القوات الروسية جعلت الوصول إلى المدن أكثر صعوبة حيث إنها خلفت و راءها مركبات عسكرية أثناء انسحابها من شمال أوكرانيا.

و نوهت بأنه تم تدمير الجسور في مدينة "تشيرنيهيف" و محيطها، و لم يتبق سوى جسر واحد للمشاة في المدينة عبر نهر ديسنا.