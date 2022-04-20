الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة 3 أشقاء بتهمة قتل ولى أمر طالبة فى دار السلام.. اليوم

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 3 أشقاء وآخر قتلوا والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهمين "عمرو.ع "، 40 سنة، تاجر، وشقيقه "محمد"، 25 سنة، تاجر، و"ممدوح.أّ"، هارب، 46 سنة، تاجر فاكهة، بقتل "آياتى.ق" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، فأعدوا لذلك الغرض أداتين «سنجة، عصا شوم» دون أن يوجد لحملهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتربصوا به بمحيط مسكنه وما إن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني وكالا له الضربات بأداتي بطشهما، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.

و أضاف قرار الإحالة أن المتهمة الرابعة «هناء.ع»، 34 سنة، ربة منزل شقيقة المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريقي التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضتهم على قتل المجنى عليه، إثر خلاف سابق بينهم و تمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، عن أن المتهمين من الأول حتى الثالث تربصوا بالمجنى عليه قاصدين قتله بتحريض من المتهمة الرابعة إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة نجلة المجنى عليه وزميلتها بذات المدرسة، ما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجنى عليه ووالد الطالبة قامت على إثرها المتهمة الرابعة باستدعاء شقيقيها و قاموا بالتعدي على المجنى عليه و أحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

محاكمة 3 أشقاء والد طالبة دار السلام محكمة جنايات القاهرة محاكم التجمع المستشار أحمد أبوالفتوح

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

«تويتر» يعلق حساب القوات المسلحة الأوكرانية لخرقها قواعد الموقع

رئيس مجلس الأمن الروسى: المتطوعون للقتال فى أوكرانيا لا يخضعون لاتفاقيات جنيف

«الإفتاء» تكشف طريقة حساب زكاة الفطر فى رمضان 2022 وموعد إخراجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس