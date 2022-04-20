محاكمة 3 أشقاء بتهمة قتل ولى أمر طالبة فى دار السلام.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 3 أشقاء وآخر قتلوا والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهمين "عمرو.ع "، 40 سنة، تاجر، وشقيقه "محمد"، 25 سنة، تاجر، و"ممدوح.أّ"، هارب، 46 سنة، تاجر فاكهة، بقتل "آياتى.ق" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، فأعدوا لذلك الغرض أداتين «سنجة، عصا شوم» دون أن يوجد لحملهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتربصوا به بمحيط مسكنه وما إن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني وكالا له الضربات بأداتي بطشهما، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.

و أضاف قرار الإحالة أن المتهمة الرابعة «هناء.ع»، 34 سنة، ربة منزل شقيقة المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريقي التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضتهم على قتل المجنى عليه، إثر خلاف سابق بينهم و تمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، عن أن المتهمين من الأول حتى الثالث تربصوا بالمجنى عليه قاصدين قتله بتحريض من المتهمة الرابعة إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة نجلة المجنى عليه وزميلتها بذات المدرسة، ما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجنى عليه ووالد الطالبة قامت على إثرها المتهمة الرابعة باستدعاء شقيقيها و قاموا بالتعدي على المجنى عليه و أحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.