الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بأحد العقارات غرب أسيوط

أرشيفية
أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط، في السيطرة على حريق نشب مساء الثلاثاء، بأحد العقارات بشارع جنينة الدراويش بمنطقة غرب المدينة، وتسبب الحريق في انهيار سقف العقار.

وتلقى اللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور قسم أول، بلاغاً من الأهالي باندلاع حريق بأحد العقارات بمنطقة حي غرب .

وانتقلت على الفور فرق الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بعقار مكون من طابقين، طابق أرضي، وطابقين علوين، والحريق بالدور الثاني العلوى، وخلال محاولات قوات الحماية المدنية، السيطرة على الحريق انهار سقف الطابق الأول علوى.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سيارات الإطفاء غرفة عمليات النجدة الحماية المدينة السيطرة على الحريق

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