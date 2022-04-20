الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الأزهر يرد الأصوات التى تُحرِّم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

رد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ  الأزهر الشريف، على الأصوات التى تُحرِّم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وتنهى عن أكل طعامهم، ومواساتهم فى الشدائد، ومشاركتهم فى أوقات الفرحة، قائلا إن هذا فكر متشدد لا يمت للإسلام بصلة، وهو فكر لم تعرفه مصر قبل سبعينات القرن الماضى.

وأكد شيخ الأزهر الشريف أنه منذ السبعينات حدثت اختراقات للمجتمع المصرى مسَّت المسلمين والمسيحيين، وهيأت الأرض لأن تؤتى مصر من قبَل الفتنة الطائفية، وتبع هذا أن التعليم الحقيقى انهار، والخطاب الإسلامى انهار أيضاً، وأصبح أسير مظهريات وشكليات وتوجهات، وكُنا نرى عشرات القنوات الفضائية تبث خطاباً إسلامياً دون أن يتحدث القائمون عليها فى قضية محترمة، أو أن يتطرقوا إلى مسألة ترسيخ أسس المواطنة.

وتابع أن نشر فلسفة الإسلام فى التعامل مع الآخر، وخاصة المسيحيين، والسبب فى ذلك أن هؤلاء كانوا غير مؤهلين، وفاقدين لثقافة الإسلام فى هذا الجانب، وغير مطلعين على هذه الأمور، وكانوا يسعون إلى نشر مذاهب يريدون من خلالها تحويل المسلمين إلى ما يمكن أن نسميه شكليات فارغة من جوهر الإسلام الحقيقى.

وشدد شيخ الأزهر على أن من يحرِّمون تهنئة المسيحيين بأعيادهم غير مطلعين على فلسفة الإسلام فى التعامل مع الآخر بشكل عام، ومع المسيحيين بشكل خاص، والتى بيَّنها لنا الخالق عز وجل فى قوله: «وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ»، وبيَّنها لنا أيضاً سبحانه وتعالى فى قوله: «وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً»، وإذا قرأنا كلام المفسرين والمحدثين فى هذا الجانب، سنجد أنهم وصفوا المسيحيين بأنهم أهل رأفة ورحمة وشهامة، وأنهم لا يحملون ضغينة، وأن هذه الصفات مستمرة فيهم إلى يوم القيامة، وهذا الكلام موجود فى أمهات الكتب التى يدرسها الأزهر لطلابه.

الدكتور احمد الطيب الأزهر الشريف الإمام الأكبر سبعينات القرن خاصة المسيحيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

«السادات» ردًا على تسريبات مرسي: أسقطت مرشحا للإخوان وأخر للسلفيين في 2012 من الجولة الأولى

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

أول رد من محمد أنور السادات على تسريبات مرسي: لم أزور إسرائيل مرة واحدة في حياتي (خاص)

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

«الإفتاء» تكشف طريقة حساب زكاة الفطر فى رمضان 2022 وموعد إخراجها

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس