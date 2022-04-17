محافظ قنا يبعث برقية تهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى

بعث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى.

جاء نص البرقية: “يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى التي حقق فيها المسلمون أول انتصار على المشركين في معركة غير متكافئة ورسخ هذا النصر أركان الدولة الإسلامية وأعز المسلمين وأدعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة بموفور الصحة والعافية وان يحق لمصرنا الغالية كل الآمال والأهداف وان يحفظكم الله لمصر قائدا وزعيما وان يحفظ مصر بكم”.

وبعث محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، داعيًا الله أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وترأس محافظ قنا اجتماعًا موسعًا، لمتابعة خطة مشروع تطوير الجانب الشرقي من كورنيش النيل بمدينة قنا، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وكلا من الدكتور عبد الله العطار ، والدكتور حسام طاحون أستاذا التخطيط العمراني بجامعة القاهرة واستشاريَّا مشروع تطوير كورنيش النيل، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، يأتي ذلك فى إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وخلق متنزه ومتنفس طبيعي للأهالي والمواطنين بقنا.

وقال محافظ قنا إن تطوير الجانب الشرقي من كورنيش النيل بمدينة قنا يسهم في تنمية الحركة السياحية والاسـتثمار مثل إقامة (مراسـي - مراكب سـياحية - مطاعم وكافتريات - خدمات ومنافذ بيع) عن طريق اسـتغلال فرق المنسوب بين المسار الموازي للطريق والمسار الموازي للنيل بتكوين مجموعة مباني ترفيهية وتجارية، وإتاحة مسـاحات لإقامة أنشـطة ترفيهية وثقافية مثل (إقامة مهرجانات - حدائق ومتنزهات - ممشى تنزه - احتفاليات قومية) لذلك سيتم عمل رحلات نيلية للسياح من المرسى النيلى إلى مرسى معبد دندرة ، بهدف إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي للمحافظة ، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

أضاف الداودي أن مشروع تطوير الجانب الشرقي من كورنيش مدينة قنا من المشروعات التي يمولها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال تطوير النماذج التنموية الحضرية والريفية، والتي يمكن تطبيقها في قري ومدن أخري بكل أنحاء الجمهورية، كما يعمل البرنامج على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي بالقرى والمدن المصرية ومن ثم رصد فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر العديد من المناطق المقترح إقامة نموذج للتنمية الحضرية بها داخل محافظة قنا، ووقع الاختيار على منطقة كورنيش مدينة قنا كنموذج تنمية حضرية يمكن تعميمه على مستوى محافظات الصعيد.