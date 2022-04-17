الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة اليوم: تحويل 5.9 مليون جنيه من مستحقات العمالة المغادرة للأردن

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة الأحد، عدد من الأحداث، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقًا، تم تحويل القائمة الـ77 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 182 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

وقال وزير القوى العاملة إن المستحقات بلغت 320 ألفًا و615 دولارًا، أى ما يعادل 5 ملايين و900 ألف جنيه مصري تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

https://www.dostor.org/4060516

القوى العاملة: تعيين 849 شابًا بينهم 18 «قادرون باختلاف»

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط قامت بتعيين 849 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 18 "قادرون باختلاف"،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2677 شاباً منهم 32 "قادرون باختلاف"، فضلا عن إصدار 882 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

https://www.dostor.org/4060524

«قوى عاملة أسيوط»: التفتيش على 1448 منشأة خلال مارس

قال مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، حازم على حسن، إن المديرية فتشت على 187 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 57 محضرا للسلامة والصحة المهنية،  وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1448 منشأة يعمل بها 2389 عاملاً، وأسفر عن تحرير 92 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 7 شكاوى، وعقد 14  ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية، وعمالة النساء والأطفال، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

https://www.dostor.org/4060528

حصاد وزارة القوى العاملة اليوم وزير القوى العاملة محمد سعفان مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط التفتيش العمالي

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وائل لطفي

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