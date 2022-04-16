السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: مستخدمو الإنترنت في العالم تجاوز عددهم 4.7 مليار نسمة

مستخدمو الإنترنت
مستخدمو الإنترنت

أكد الدكتور ماجد خشبة أستاذ متفرغ بمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعاظم الاهتمام بقضايا أمن المعلومات وانعكاساتها على قضايا التنمية والأمن القومى فى دول العالم، لاسيما وأن عدد الأجهزة المرتبطة بالإنترنت فى العالم تصل إلى 27 مليار جهاز بنهاية 2021 مقابل 20 مليار جهاز 2020، بما يعزز أهمية الأمن السيبراني خاصة على عتبات تطبيقات الجيل الخامس.

وشدد خشبة، خلال استعراض تفاصيل بحث حول التجربة المصرية فى التحول الرقمي وأمن المعلومات، على أهمية مراجعة وتقييم أدوار ومداخل تعظيم الاستفادة من الأمن السيبراني فى تعزيز الاقتصادات الرقمية والتنمية المستدامة من جهة، وتعزيز حصانة الدولة وأمنها القومي من جهة أخرى، وإعطاء الأولوية للأمن السيبراني كقضية وطنية نظرًا لحداثته وما يتضمنه من مخاطر وتهديدات بعدما أثبتت الجرائم الإلكترونية الشخصية وجود نقاط ضعف حقيقية فى الأنظمة الحكومية.

وأشار إلى حقيقة توسع مساحات الرقمنة والتحولات الرقمية فى العالم، حيث تجاوز مستخدمو الإنترنت عتبة 4.7 مليار نسمة فى يناير 2021، ويمثلون حوالى 59.5 % من سكان العالم البالغ 7.8 مليار نسمة، كما أن 53% من سكان العالم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى فى التاريخ نفسه، وفق أحدث تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات.

كما أكد أهمية إصدار قانون رئيسى للأمن السيبرانى يجمع بين التنسيق الحكومي والدولي والقطاع الخاص والشركات العابرة للقوميات العاملة فى المجال، إلى جانب إنشاء منصة للمواهب السيبرانية لاستقطاب الكوادر البشرية يمكنها تتبع مهارات الأفراد وتحديد المرشحين الذين يمكنهم الانتقال جيدًا إلى أدوار الأمن السيبرانى، وتوفير التدريب المناسب لتنمية القدرات وتعزيز فرص الوصول إلى منصات تخطيط القوى العاملة ومنصات التعلم ذات القدرات التحليلية للمهارات، ولديها القدرة على تقديم مزيج من المحتوى التعليمى الموصى به للشركات بهدف تحديد المواهب وبنائها داخليًا.

التخطيط معهد التخطيط القومى أمن المعلومات التنمية الإنترنت

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