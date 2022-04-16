غلق باب تسجيل الترقي لمن تخلف من المعلمين في 15 محافظة اليوم

تغلق الأكاديمية المهنية للمعلمين، باب تلقي طلبات التسجيل من المعلمين الذين تخلفوا عن التقديم أو من لم يتخطوا المحاولة الأولى باختبارات الترقي للمعلمين، اليوم السبت، في محافظات (الفيوم - أسوان - أسيوط - قنا - بني سويف - المنيا - مطروح - الأقصر - سوهاج -الوادي الجديد -المنوفية - الدقهيلية - بني سويف - المنيا - مطروح - الغربية - القليوبية - كفر الشيخ).

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة مرحلة ثانية أمام المعلمين المستهدفين للترقيات لعام 2020/ 2021م، والذين تخلفوا عن التقديم في التسجيل لاختبارات الترقي بالمرحلة الأولى، بعد أن وافق الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين على المذكرة التي تقدمت بها الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن إتاحة المحاولة الثانية للمعلمين الذين تخلفوا عن اختبارات الترقي.

وكان قد تم فتح باب التسجيل أمام المتخلفين عن الحضور، أو من لم يتخطوا المحاولة الأولى باختبارات الترقي للمعلمين منذ السبت الماضي 2 أبريل ويستمر حتى 21 أبريل الجاري بحسب الجدول الزمني للمحافظات.

ويعد المستهدفين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لمتطلبات الترقي الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبار والمستهدفين الذين لم يجتازوا المحاولة الأولى للاختبار لإتاحتهم الإعادة الاختبار بدون رسوم بداية من يوم السبت الموافق 2/4/2022 وحتى يوم الخميس الموافق 2/4/21 202م وذلك للعمل على تحقيق الرضا الوظيفي لهم وحرصا منا على الصالح العام.

وكانت وزارة التربية والتعليم ، قد بدأت في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، السبت الموافق 26 فبراير الماضي، ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمعلمين الراغبين في الترشح للترقى لعام 2020-2021، التسجيل عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، وذلك عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform.