17 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بالمنوفية

حددت محكمة شبين الكوم، 17 أبريل، أولى جلسات قضية مقتل شاب وإصابة آخر، على يد شخصين بسلاح ناري، بقرية كفر ربيع مركز تلا التابعة لمحافظة المنوفية، أثناء فض مشاجرة.

وكان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع (حسين محمد) صاحب سوبر ماركت، بطلق خرطوش، مقيم في قرية كفر ربيع التابعة لدائرة المركز، وتم نقله إلى مستشفى تلا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث تلا من ضبط وإحضار المتهمين بقتل شاب وإصابة آخر بطلق ناري من داخل أحد المزارع قبل هروبهما خارج المحافظة وتمكنت من ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وتطالب أسرة المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة حتى يكونا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين.