مصرع طفل غرقًا داخل ترعة الصالحية فى قنا

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، غرقًا داخل ترعة الصالحية بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من النجدة بوجود جثة غريق داخل ترعة الصالحية بقرية الجبلاو.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة يوسف عبدالله عباس، 10 أعوام، لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في الترعة بقرية الصالحية في الجبلاو.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.