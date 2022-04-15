مواطن يقتل زوجته بطريقة وحشية في الفيوم.. والسبب صادم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة وضبط مرتكب الواقعة.

البداية، عندما تبلغ لمركز شرطة إطسا من أحد الأشخاص بعثوره على جثة شقيقته، مقيمة رفقة زوجها بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف، ملقاة بأرض فضاء بجوار مسكنه، وعلى الفور وصل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة ملفوفة داخل بطانية وبها كدمات متفرقة، واتهام زوجها بارتكاب الواقعة.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم عن أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية، تعدى على إثرها على المجني عليها بالضرب بالأيدي و"ماسورة حديدية" حتى فارقت الحياة، ثم لفها داخل بطانية ونقلها بـ"التروسيكل" الخاص به لمكان العثور على الجثة، وأرشد عن الأداة و"التروسيكل" المستخدمان في الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.