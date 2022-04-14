الاختيار 3 الحلقة 13.. لجان الإخوان الإلكترونية تنشر تسجيلات مفبركة لتشويه السيسي

واصل مسلسل الاختيار 3، رصد تفاصيل اللحظات الحاسمة التي عاشتها مصر في عهد جماعة الإخوان وحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وخطة العنف التي وقعت في ظل احتجاجات المصريين ضدهم، ومنها اللجان الإلكترونية التي هاجمت القوات المسلحة لوقوفها بجانب الشعب.

ورصدت الحلقة 13 من الاختيار 3 محاولة اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين بين الحين والآخر تشويه صورة المؤسسة العسكرية وقادتها، وفقا لمخططات يشرف عليها قيادات الجماعة وأعضائها.

كما أنهم حاولوا إذاعة تسجيلات مفبركة للفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة- وقتها- حول تحصين منصبه دستوريًا مفبرك وإذاعته عبر قناة الجزيرة، وذلك ضمن حملة التشويه الممنهجة التى تقودها الجماعة ضد المؤسسة العسكرية.

مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، مؤامرة القيادي خيرت الشاطر وأعضاء جماعة الإخوان ضد الجيش المصري خاصة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال لأنَّه لا يخضع لأوامرهم، قائلًا: «مش عاجبني اللي السيسي بيعمله.. لازم نكسر شوكته.. ولازم الرسالة توصله».

وانتهت الحلقة بتسريب جديد لخيرت الشاطر يتحدث فيه عن خطورة ثورة الجياع على مشروع إسرائيل قائلًا: "لو حصلت ثورة جياع فيه خطر على مصالحهم وعلى مشروع إسرائيل النهاردة لما الشعب قال عايز يروح الحدود مع إسرائيل إحنا كلنا وقفنا وقولنا لأ».

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.