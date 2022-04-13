«بشرة خير».. خلو «مستشفيات قنا» من مصابى كورونا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، خلو مستشفيات المحافظة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص كوفيد-19، سواء للحالات المشتبه بها أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار الـ15 يوما الماضية.

وقال محافظ قنا إن ارتفاع نسب التطعيم للمواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية، ساهمت بنصيب كبير في خلو مستشفيات المحافظة من مرضى كورونا، مؤكدا استمرار الفرق الطبية في أداء واجبها الوطني في وصول اللقاح إلى جميع المواطنين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إن الدعم المستمر من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، كان له دور كبير في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة في تخطي تلك المرحلة العصيبة، داعيا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

وثمن "تواضروس" دور الفرق الطبية من جنود الجيش الأبيض في التعامل مع أزمة كورونا وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، والتي ساهمت منذ اللحظة الأولى للجائحة.