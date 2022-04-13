تقرير أمريكى: مصر تتصدر الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات فى الطاقة المتجددة

قالت صحيفة "افرو نيوز" الأمريكية، إن مصر تأتي في صدارة الدول الأفريقية التي تكثف من جهودها للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة النظيفة لتخفيف حدة آثار تغير المناخ والدفع بالتنمية الاقتصادية للقارة.

وأوضحت الصحيفة، في منشور على موقعها الإلكتروني، أن هذه الصدارة المصرية يعززها إنشاء الحكومة مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، الذي يعد أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة على مستوى العالم.

وذكرت الصحيفة، أن هذا المشروع يعد "خطوة ثابتة في الاتجاه الصحيح"، وضع مصر على الخريطة كلاعب مهم في مجال الطاقة الشمسية في أفريقيا، وذلك وفقًا لتقرير جديد صدر في أبريل 2022 عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت أنه بخلاف مصر، تبنت دول أفريقية أخرى مثل المغرب وكينيا وجنوب أفريقيا الجهود للتحول نحو مسارات بديلة من الطاقة المتجددة والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وبينت أن الدول الأربع (مصر والمغرب وكينيا وجنوب أفريقيا) جذبت وحدها 75 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار في الطاقة المتجددة في المنطقة.

وتابعت "إفريقيا تتمتع بقدرة عالمية رائدة لتبني المزيد من مبادرات الطاقة المتجددة مع إمكانات الطاقة الكهروضوئية/الشمسية التي تصل إلى 7900 جيجاوات، وهناك خطط جارية لاستكشاف إمكانات جديدة للاستثمار في طاقة الرياح والطاقة المائية المتجددة" ، متوقعة أن تتضاعف وتيرة نمو سـعة الطاقة المتجددة بالقارة السمراء خــلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة، أن ٥٣ دولة أفريقية قامت بالفعل في تنفيذ مساهماتها الوطنية الطوعية المحددة بموجب اتفاقية باريس للمناخ التي توضح تفاصيل خطط الطاقة وتحدد أهدافًا للحد من الانبعاثات، مشيرة إلى أن ٤٠ دولة من تلك البلدان تبنوا بالفعل أهدافًا للطاقة المتجددة على نطاق واسع.

وأشارت إلى أن تقرير الأمم المتحدة يقدر أن استمرار استيعاب إفريقيا للطاقات المتجددة سيشهد خلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة ويساهم في الدفع بالنمو الاقتصادي للقارة وجذب المزيد من الاستثمارات.

ونقلت الصحيفة عن ماكس بانكول جاريت ، خبير الطاقة والمدير الإقليمي السابق لأفريقيا في وكالة الطاقة الدولية، قوله "يجب أن تكون مصادر الطاقة المتجددة الهائلة في إفريقيا أولوية ليس فقط للقارة ولكن أيضًا للعالم المتسابق لتحقيق طموح صفر انبعاثات كربونية" .